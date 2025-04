ORIGEM E DESTINO

De onde vem o dinheiro da CBF? Veja quais são as principais fontes de receita da entidade

Reportagem da revista Piauí expôs gastos extravagantes da entidade nos últimos anos

A expectativa é que o balanço financeiro da CBF de 2024 seja publicado nas próximas semanas. O último disponível, referente ao ano de 2023, registra um faturamento bruto recorde: R$ 1,172 bilhão. A maior parte do montante veio de acordos comerciais com patrocinadores e da venda de direitos de transmissão. As informações foram divulgadas pelo LANCE!.>

A matéria da Piauí revelou que cerca de R$ 3 milhões foram utilizados em passagens aéreas, hospedagem em hotéis cinco estrelas e ingressos de jogos para convidados do presidente Ednaldo Rodrigues no Copa do Mundo de 2022. Entre os beneficiados estariam familiares, políticos, empresários, integrantes do judiciário e jornalistas próximos ao dirigente.>