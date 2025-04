DURABILIDADE

Técnicos da dupla Ba-Vi estão entre os trabalhos mais longevos da Série A; veja lista

Rogério Ceni e Thiago Carpini possuem trabalhos consolidados nos clubes baianos

O futebol brasileiro é marcado, entre outros aspectos, pela alta rotatividade de treinadores em seus clubes. Apesar do conhecido padrão de impaciência das diretorias, alguns projetos conseguem alcançar um nível impressionante de durabilidade. Confira abaixo um ranking com os trabalhos mais duradouros dos técnicos à frente das 20 equipes do Campeonato Brasileiro 2025.>