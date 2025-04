LISTA

Do Bahia ao Botafogo: veja quem foram todos os campeões do Campeonato Brasileiro

A competição começou a ser disputada no ano de 1971

A Série A do Campeonato Brasileiro 2025, o Brasileirão, deve trazer muita emoção ao longo de nove meses. São 20 equipes na disputa pelo título, com vários favoritos e equipes que podem surpreender. No campeonato de 2024 o Botafogo manteve uma postura dominante e levou a melhor. Mas é o Palmeiras quem coleciona o maior número de títulos no campeonato: 12 conquistas ao todo. Relembre a seguir os campeões ao longo dos anos.>