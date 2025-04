SEM ESTRESSE

Saiba como o kitesurf ajuda a reduzir tensão e potencializar o desempenho profissional

Prática oferece um refúgio para a mente, auxiliando no aumento da qualidade de vida

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de abril de 2025 às 16:00

Kitesurf ajuda a reduzir tensão e potencializar o desempenho profissional Crédito: Marco Dalpozzo/Divulgação

No universo corporativo, a pressão por alto desempenho, a necessidade de tomadas de decisão rápidas e uma rotina intensa são desafios constantes. Para muitos executivos, encontrar um escape que permita aliviar a tensão do dia a dia e renovar as energias é essencial. No Brasil, um esporte tem se destacado como uma ferramenta poderosa para promover equilíbrio entre corpo e mente: o kitesurf. Mais do que uma simples atividade física, a prática oferece um refúgio para a mente, auxiliando na melhoria do desempenho profissional e no aumento da qualidade de vida.>

Marco Dalpozzo, executivo com experiência em grandes empresas como Unilever, Vale e L'Oréal, é um dos exemplos de como o kitesurf pode transformar a relação entre carreira e bem-estar. Apaixonado pelo vento e esporte, Marco fundou a Surfin Sem Fim, uma empresa dedicada à organização de expedições de kitesurf pelo litoral nordestino.>

“O kitesurf é uma modalidade que exige foco, controle emocional e resiliência, habilidades essenciais também no mundo dos negócios. No mar, não há espaço para distrações, o que nos obriga a estar completamente presentes no momento. Além disso, a conexão com a natureza e a força do vento proporcionam uma sensação de liberdade, contribuindo significativamente para a redução do estresse e o aumento do foco”, acrescenta.

>

A prática do kitesurf também incentiva a superação de desafios. No mundo corporativo, os obstáculos diários demandam criatividade e capacidade de adaptação, as mesmas habilidades necessárias para lidar com as constantes mudanças do vento e do mar. “Muitos executivos encontram no kitesurf uma forma de reconexão consigo mesmo, aprendendo a lidar com o imprevisível e a desenvolver uma mentalidade mais flexível e preparada para desafios”, ressalta Marco.>

Com um litoral repleto de praias paradisíacas e condições ideais para a prática do esporte, o Brasil tem se consolidado como um destino privilegiado para aqueles que desejam aliar lazer e desenvolvimento pessoal. Locais como Jericoacoara e Praia do Preá, no Ceará, têm atraído, além de atletas, executivos e personalidades em busca de novos desafios e experiências transformadoras.>