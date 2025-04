MOTIVADO

Confira o antes e depois do corpo de Walter, ex-Vitória, após perder 42 quilos

Atacante continua motivado em retomar a carreira no futebol profissional

O atacante Walter, famoso pelo desempenho na Série A mesmo vivendo uma luta contra a balança, continua motivado em retomar a carreira no futebol profissional, mesmo após o encerramento do contrato com o Guarany Alagoano. Ainda na busca para alcançar o peso ideal, o jogador revelou em entrevista ao ge, que perdeu 42 quilos.>