MUSCULAÇÃO

Arnold Classic 2025: confira datas e categorias do maior evento de fisiculturismo no Brasil

Competição serve como classificatória para o Mr. Olympia 2025, mundial do esporte

O Arnold Classic South America, também conhecido como Arnold Classic Brasil, acontecerá no primeiro fim de semana de abril. O campeonato, além de sediar competições de fisiculturismo que servem como classificatória para o Mr. Olympia 2025, contará com lojas de produtos do universo da musculação, cenários interativos e palestras.>