FISICULTURISMO

Revelado: saiba qual é o peso atual, dieta e protocolo de treinamentos de Ramon Dino

Atleta iniciou preparação para disputar o Mr. Olympia 2025

Um dos principais atleta do fisiculturismo brasileiro na atualidade, Ramon Dino revelou seu peso atual e divulgou suas estratégias de treino na preparação para o Mr. Olympia 2025. A revelação aconteceu durante vídeo para o canal da Max Titanium, no YouTube. As informações foram divulgadas pelo Lance.>

Em 2025, alcançou a marca de 124kg aproximadamente um mês depois de começar sua preparação. No momento, Ramon está pesando 122Kg. Segundo o treinador do brasileiro, Fabrício Pacholok, peito e costas serão o foco desta preparação. Ambos os grupos musculares foram apontados como "ponto fraco" do Ramon, no Mr. Olympia de 2024.>