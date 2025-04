RECHAÇOU

Ceni nega saída de Cauly e alfineta Renato Paiva: 'É fácil tumultuar o ambiente dos outros'

Camisa oito foi um dos titulares no confronto contra o Internacional, pela Libertadores

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de abril de 2025 às 12:49

Rogério Ceni negou a possibilidade da saída de Cauly Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia estreou na fase de grupos da Libertadores com um empate diante do Internacional dentro da Arena Fonte Nova. A partida, realizada na noite desta quinta-feira (3), contou com a titularidade do meia Cauly, sondado pelo Botafogo, para reforçar o meio de campo tricolor. Na coletiva de imprensa após o fim da partida, o técnico Rogério Ceni respondeu sobre a possibilidade de saída do jogador e mandou um recado para Renato Paiva, técnico da equipe carioca.>

"Não tem proposta alguma. Pelo menos é o que a direção falou para mim. Às vezes o cara pega o telefone porque trabalhou com o cara e dá uma ligadinha...Da minha parte, eu não venderia o jogador. Mas não teve um real de proposta. É muito fácil pegar o telefone e dar uma ligadinha para o jogador. Não temos interesse na troca ou coisa assim. O Cauly é nosso jogador e queremos que fique", garantiu Ceni.>

"Ele é importante para o nosso sistema de jogo. Hoje foi usado para dar superioridade ao meio-campo. Nós achamos que ter a bola era importante. É muito fácil tumultuar o ambiente dos outros. Apresentar que proposta que é bom: absolutamente nada", concluiu.>

A busca por Cauly já estaria acontecendo e teria como objetivo suprir uma carência no elenco do Fogão, de acordo com informações do Globo Esporte. Para o clube, o meio de campo estaria sem boas peças de reposição, precisando de um novo meia até o dia 11 de abril, quando a janela doméstica é fechada.>

Até aqui, já foram onze contratados pelo Botafogo, com apenas um meia entre eles - Santiago Rodríguez. Como maior contratação da temporada, ele ainda é considerado um atleta em adaptação não só ao time, como também ao futebol brasileiro, de acordo com Renato Paiva, que comandou o Bahia em 2022.>