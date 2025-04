FICOU NO QUASE

'Vou inconformado para casa', confessa Rogério Ceni após Bahia empatar na Libertadores

Esquadrão saiu na frente com Jean Lucas, mas viu adversário empatar

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de abril de 2025 às 23:04

Rogério Ceni analisou o desempenho do Bahia contra o Internacional Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia estreou na fase de grupos da Libertadores com um empate diante do Internacional dentro da Arena Fonte Nova. A partida, realizada na noite desta quinta-feira (3), teve um bom desempenho das duas equipes, mas foi o Esquadrão que abriu o placar com Jean Lucas. Nove minutos depois, Valencia empatou o jogo. Na coletiva de imprensa após o fim da partida, o técnico Rogério Ceni elogiou o desempenho do time em campo, mas ressaltou que não saiu contente com o resultado.>

"Se a gente jogar da maneira que a gente jogou hoje todos os jogos, a gente vai estar brigando por essa vaga. É um grupo pesado. É muito satisfatório o que fizemos hoje. A superioridade, controle de jogo, finalizações, nós merecíamos sair vitoriosos hoje. Mas cada jogo começa do zero", disse o treinador.>

"Às vezes você tem que tomar cuidado. Nós, hoje, não conseguimos segurar o resultado. Mas a gente vive algo bom. Vou inconformado para a minha casa, mas feliz com os meus jogadores pelo que produziram. Não vou deixar de me orgulhar. Jogamos com posse, aguerridos. Fator casa é preponderante na Libertadores. Sobre o resultado, frustrante. Sobre o que produziram, muito legal", complementou.>

O primeiro tempo da partida foi bem movimentado, com as duas equipes buscando chegar ao gol. Apesar das tentativas, a emoção ficou para a etapa final. Jean Lucas abriu o placar para os tricolores no momento em que o time era melhor, mas Enner Valencia aproveitou o rebote de Ronaldo para empatar a partida.>

"Todos saem felizes pelo que o time produziu, mas saem tristes pelo resultado. O lance do gol origina de um lateral, que gira e volta. Um chute bem dado de fora da área, e no rebote sai o gol. Tem que olhar com mais calma. Lamento porque fizemos um grande jogo hoje, assim como contra o Corinthians. A Libertadores é tiro curto e não pode estar feliz e satisfeito com esse ponto hoje", deu o recado. >

Com o resultado, o Bahia larga com um ponto conquistado na primeira rodada da competição, empatado com o Colorado. O Atlético Nacional de Medelín venceu o Nacional por 3x0 na quarta-feira (2) e ocupa a primeira colocação do grupo F.>