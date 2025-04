VOTE AGORA

Enquete: O que você achou do empate do Bahia na Libertadores?

Desempenho do Esquadrão na estreia da fase de grupos da competição terminou com o placar em 1x1

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de abril de 2025 às 21:05

Bahia e Internacional empataram na Arena Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após 36 anos, a noite de glória da Copa Libertadores esteve presente na Arena Fonte Nova para ser celebrada pelos torcedores do Bahia. Se antes a festa ainda era carregada pelo prefixo "pré", agora não há mais desculpas para dizer que o Esquadrão está na elite da América do Sul. Justamente contra o algoz da última participação, o Internacional. Na noite desta quinta-feira (3), o Esquadrão empatou com o Colorado por 1x1. Jean Lucas abriu o placar, enquanto Valencia deixou tudo igual.>

O primeiro tempo da partida foi bem movimentado, com as duas equipes buscando chegar ao gol. Apesar das tentativas, a emoção ficou para a etapa final. Jean Lucas abriu o placar para os tricolores no momento em que o time era melhor, mas Enner Valencia aproveitou o rebote de Ronaldo para empatar a partida.>

Com o resultado, o Bahia larga com um ponto conquistado na primeira rodada da competição, empatado com o Colorado. O Atlético Nacional de Medelín venceu o Nacional por 3x0 na quarta-feira (2) e ocupa a primeira colocação do grupo F. >

O próximo compromisso do Esquadrão acontece no próximo domingo (6), quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O confronto, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa às 20h30.>