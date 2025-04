ESTREIA DISPUTADA

Em grande jogo na Fonte Nova, Bahia e Internacional empatam na Libertadores

Jean Lucas abriu o placar para o Esquadrão, enquanto Valencia deixou tudo igual

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de abril de 2025 às 20:55

Bahia e Internacional, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após 36 anos, a noite de glória da Copa Libertadores esteve presente na Arena Fonte Nova para ser celebrada pelos torcedores do Bahia. Se antes a festa ainda era carregada pelo prefixo "pré", agora não há mais desculpas para dizer que o Esquadrão está na elite da América do Sul. Justamente contra o algoz da última participação, o Internacional. Na noite desta quinta-feira (3), o Esquadrão empatou com o Colorado por 1x1. Jean Lucas abriu o placar, enquanto Valencia deixou tudo igual.>

O primeiro tempo da partida foi bem movimentado, com as duas equipes buscando chegar ao gol. Apesar das tentativas, a emoção ficou para a etapa final. Jean Lucas abriu o placar para os tricolores no momento em que o time era melhor, mas Enner Valencia aproveitou o rebote de Ronaldo para empatar a partida.>

Com o resultado, o Bahia larga com um ponto conquistado na primeira rodada da competição, empatado com o Colorado. O Atlético Nacional de Medelín venceu o Nacional por 3x0 na quarta-feira (2) e ocupa a primeira colocação do grupo F. >

O próximo compromisso do Esquadrão acontece no próximo domingo (6), quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O confronto, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa às 20h30.>

O JOGO>

O Bahia entrou em campo com o quarteto de meio-campistas já consolidados dentro do clube desde a temporada passada com o objetivo de controlar o jogo na parte central do campo. O que os comandados de Rogério Ceni não contavam era o início frenético do confronto. O Internacional entrou em campo com muito sucesso na pressão na linha defensiva dos mandantes, o que complicou a construção de jogadas dos baianos e levou perigo aos gaúchos.>

Dentro dessa dinâmica, sobrou aos tricolores explorar os contra-ataques em velocidade para chegar ao gol adversário. Antes dos 10 minutos, Pulga e Lucho conseguiram aproveitar a desorganização do Colorado para finalizar dentro da área. Quando o Bahia foi retomando o controle, Ronaldo vacilou e precisou operar um milagre para se redimir do erro.>

Os minutos foram passando e as duas equipes foram construindo uma partida de bom futebol, com triangulações rápidas, velocidade e, principalmente, com finalizações em direção ao gol. Enquanto a torcida tricolor gritava, o Bahia usava da qualidade no meio para achar espaços entre as linhas dos gaúchos. Em contrapartida, o Colorado conseguia chegar ao ataque com poucos toques.>

Apesar das boas chances de ambas as equipes, o Bahia se mostrou mais próximo de abrir o placar, tanto pelo volume de finalizações quanto pela alta posse de bola. O Esquadrão chegou a beirar os 70% de posse durante o primeiro tempo. >

Na volta do intervalo, o ritmo frenético do confronto se manteve. O Tricolor montava um cerco no campo adversário e conseguia armar jogadas, mas pecou no último terço para sair na frente. Jogando de forma mais reativa, o diferencial do rival gaúcho era o meia Alan Patrick, jogador mais influente do Internacional em campo.>

Aos 27 minutos do segundo tempo, o ímpeto ofensivo do Esquadrão surtiu efeito. Erick Pulga recebeu pela esquerda e partiu para cima da marcação adversária. O camisa 16 achou Jean Lucas, que prontamente acionou Luciano Juba na linha de fundo. O lateral esquerdo pensou rápido e devolveu rasteiro para o volante, que segurou a passada e fuzilou as redes, abrindo o placar na Fonte Nova.>

O gol inflamou a torcida e o jogo. Os baianos se lançaram ao ataque para tentar aumentar a vantagem, mas um deslize na defesa foi castigado pelo Colorado. Aos 38 minutos, o lateral direito Aguirre recebeu e arriscou direto para o gol. A bola pegou efeito e o goleiro Ronaldo espalmou nos pés de Valencia, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio e igualar o marcador.>

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 1 Internacional - Primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores>

Bahia: Ronaldo; Arias (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor), Jean Lucas, Éverton Ribeiro (Ademir) e Cauly (Erick); Luciano Rodriguez e Erick Pulga (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.>

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Wesley, Vitinho (Carbonero) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.>

Local: Arena Fonte Nova;>

Gols: Jean Lucas, aos 27, e Enner Valencia, aos 38 minutos do segundo tempo;>

Cartão amarelo: Jean Lucas (Bahia); Bruno Henrique, Aguirre, Fernando (Internacional);>

Arbitragem: Piero Maza, auxiliado por Juan Serrano e Alejandro Molina (Trio do Chile);>