É HOJE

Saiba como chega o Bahia para reencontrar o Internacional na Libertadores

Confronto contra o Colorado ocorre nesta quinta-feira (3), a partir das 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de abril de 2025 às 05:00

Bahia vai reencontrar o Internacional pela Libertadores após 36 anos Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Foram 36 anos de espera para este momento, a volta do “Pioneiro” à glória eterna da Copa Libertadores, a maior competição internacional de futebol na América do Sul. O sonho se manteve vivo desde então e já pôde ser saboreado pelos tricolores no mata-mata de classificação para a fase de grupos. De volta enfim à elite do continente, o Bahia vai encarar o Internacional, algoz na última participação da equipe na competição, nesta quinta-feira (3). A partida inicia às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do grupo F. >

No Brasileirão de 88, o título nacional do Bahia foi conquistado diante do Internacional, quando superou o Colorado na ida por 2x1 e empatou na volta sem gols. A emoção pela conquista do Brasil também deu a vaga para a disputa da Libertadores em 1989, quando reencontrou o Internacional, tanto na fase de grupos quanto nas quartas de final. >

Ao todo, Bahia e Internacional se enfrentaram quatro vezes na história da Copa Libertadores, com vantagem para o Esquadrão. O Tricolor baiano saiu com o triunfo em dois jogos, enquanto perdeu uma partida e empatou o confronto restante. O empate, inclusive, foi marcante para os torcedores. A partida contou com uma forte chuva na Fonte Nova, o que prejudicou as condições de jogo e decretou a eliminação da equipe.>

Desta vez, a história pode ser diferente. O algoz da última participação agora é o primeiro desafio do Bahia na fase de grupos. Oportunidade perfeita para carimbar a nova fase do Esquadrão na história da competição. Além da torcida, a expectativa pelo jogo está sendo criada pelos jogadores comandados por Rogério Ceni, como o lateral direito Gilberto.>

“Expectativa muito grande, não só para a gente, mas para o torcedor. Saímos em vantagem porque já vivemos um pouco disso com a pré-Libertadores. Então a gente sentiu um pouco o clima da Libertadores. Sabemos que é difícil, mas temos potencial para sair com o triunfo. E a ajuda do torcedor vai ser muito importante. Vamos mentalmente fortes para fazer um grande jogo”, disse o defensor.>

Para o confronto, Ceni vai poder contar com os principais jogadores de seu elenco, com exceção de Michel Araújo, em recuperação por uma lesão na coxa.>