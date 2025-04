LIBERTADORES

Após empate, Jean Lucas pede atenção ao time: 'Caprichar um pouco mais'

Volante do Esquadrão foi o responsável por abrir o placar diante do Internacional

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de abril de 2025 às 21:17

Jean Lucas foi o autor do gol do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia estreou na fase de grupos da Libertadores com um empate diante do Internacional dentro da Arena Fonte Nova. A partida, realizada na noite desta quinta-feira (3), teve um bom desempenho das duas equipes, mas foi o Esquadrão que abriu o placar com Jean Lucas. Nove minutos depois, Valencia empatou o jogo. Na saída do campo, o autor do gol tricolor pediu mais atenção à equipe.>

Nós tivemos bastante chances de gol. Acho que faltou caprichar um pouco mais na frente. O time deles chegou uma vez no nosso gol, que foi agora no segundo tempo. Acho que a gente tem que ter mais atenção, trabalhar agora durante a semana para a gente fazer um jogo do mesmo nível [no domingo], que é muito importante. Jean Lucas Volante do Bahia

Com o resultado, o Bahia larga com um ponto conquistado na primeira rodada da competição, empatado com o Colorado. O Atlético Nacional de Medelín venceu o Nacional por 3x0 na quarta-feira (2) e ocupa a primeira colocação do grupo F.

