LESIONADO

Saiba quando o zagueiro Gabriel Xavier deve voltar a jogar pelo Bahia

Jogador tricolor não deve mais jogar em abril

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de abril de 2025 às 13:04

Gabriel Xavier Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia estreou na fase de grupos da Libertadores com um empate diante do Internacional dentro da Arena Fonte Nova. A partida, realizada na noite desta quinta-feira (3), contou com a ausência do zagueiro Gabriel Xavier, lesionado. Na coletiva de imprensa após o fim da partida, o técnico Rogério Ceni revelou que só deve contar com o jogador no próximo mês.>

Gabriel sofreu lesão na panturrilha e deve ficar fora as próximas quatro semanas. Uma pena, principalmente para jogo fora de casa Rogério Ceni Treinador do Bahia

Com o prazo dado pelo comandante tricolor, o jogador deve voltar a campo na primeira semana de maio, quando o Bahia encara o Botafogo na Arena Fonte Nova e o Nacional, do Uruguai, pela Libertadores. Na mesma semana, o Esquadrão ainda viaja para enfrentar o Flamengo.>

Com o resultado contra o Colorado, o Bahia larga com um ponto conquistado na primeira rodada da competição, empatado com o Colorado. O Atlético Nacional de Medelín venceu o Nacional por 3x0 na quarta-feira (2) e ocupa a primeira colocação do grupo F. >