PRÓXIMO RIVAL DO VITÓRIA

Atacante do Fortaleza se lesiona em comemoração após empurrão de Deyverson

Além de sair de campo lesionado, Moisés viu seu gol de bicicleta ser anulado

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza pode ter um desfalque importante para o confronto. O atacante Moisés, do Fortaleza, viveu uma situação inusitada contra o Internacional, neste domingo (13). O camisa 21 marcou um gol de bicicleta no segundo tempo, lesionou-se na comemoração após ser empurrado por Deyverson e viu o lance ser anulado depois de ir para o banco de reservas.>