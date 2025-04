POR ONDE ANDAM?

Do Japão à quarta divisão: veja onde estão os jogadores do elenco do Vitória na Série C

A caminhada na terceira divisão se iniciou na derrota para o Remo por 2x1, no dia 9 de abril de 2022

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de abril de 2025 às 17:31

Vitoria deu a volta por cima na terceira divisão em 2022 e subiu para a Série B Crédito: Divulgação/EC Vitória

Há três anos, o Vitória lutava para reconstruir sua história em meio ao desafio de disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A caminhada se iniciou na derrota para o Remo por 2x1, no dia 9 de abril daquele ano. A temporada de 2022 foi marcada por dificuldades, instabilidade e um elenco em constante reformulação. Apesar disso, o clube conseguiu pavimentar o caminho para a retomada à primeira divisão nos anos seguintes. >

Desde então, muitos jogadores que vestiram a camisa rubro-negra naquela campanha seguiram outros rumos no futebol brasileiro e até no exterior. Alguns seguem na ativa em clubes das séries inferiores, enquanto um deles decidiu encerrar a carreira. Um nome em destaque é o goleiro Lucas Arcanjo, o único remanescente daquela equipe que permanece no Leão.>

Pensando nisso, o levantamento do CORREIO mostra onde estão hoje os atletas que disputaram a Série C de 2022 pelo Vitória, três anos após a campanha que marcou um dos momentos mais difíceis do clube em sua história centenária.>

Por onde andam os jogadores do Vitória que disputaram a Série C em 2022?