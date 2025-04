SE CONTENTOU

'O empate foi de bom tamanho', avalia Carpini sobre resultado do Vitória

Rubro-negro deixa a Argentina após um jogo sem gols contra o Defensa y Justicia

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 22:33

Thiago Carpini em entrevista coletiva Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Seis partidas sem conseguir comemorar um resultado positivo. Em meio a um momento de crise na temporada, o Vitória foi à Argentina para enfrentar o Defensa y Justicia, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, e ampliou a sequência sem vencer após empatar sem gols com a equipe argentina. Na entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini valorizou o ponto somado na casa do adversário.>

"Sim, importante é [o empate]. Imaginávamos o que seria o jogo aqui, a dificuldade que é a Sul-Americana, o futebol argentino. Era um jogo assim como é na Série A, de poucas oportunidades, poucas chances criadas. Foi assim para os dois lados. No final, acho que o empate foi de bom tamanho, foi justo. A gente sabe que jogar aqui é muito difícil. Então, do lado do Vitória, a gente valoriza muito o ponto conquistado", iniciou.>

O primeiro tempo da partida foi pouco movimentado, com as duas equipes mostrando dificuldades em chegar ao gol adversário. Apesar das tentativas, a etapa final seguiu o mesmo roteiro. O Vitória conseguiu ter a posse da bola, mas se mostrou pouco efetivo para balançar as redes do adversário.>

Sobre as dificuldades encontradas pelo time para conseguir chegar ao gol adversário, o treinador valorizou as características do futebol argentino, mas avaliou que o Vitória pouco sofreu no confronto.>

"Uma equipe muito competitiva, assim como é o futebol argentino, de muito compromisso tático, jogo de força de duelos. Essa foi uma dificuldade. Nós imaginávamos que iriam ter poucas as chances de gols e nós tivemos talvez duas ou três no primeiro tempo, mais umas duas um pouco mais claras no segundo, assim como o adversário também teve. Penso eu que o adversário mais em bolas paradas, não tantas jogadas trabalhadas. A equipe suportou bem, soube sofrer", explicou. >

No momento que a gente atravessa de encontrar um caminho de resultados que fugiram um pouco do nosso controle, um início ruim de brasileiro, [temos que] valorizar o ponto conquistado, valorizar não sofrer gols, valorizar jogar aqui na Argentina, que é sempre muito difícil Thiago Carpini Técnico do Vitória