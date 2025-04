VOTE AGORA

Enquete: O que você achou do empate do Vitória contra o Defensa y Justicia?

Rubro-negro teve chances de abrir o marcador, mas esbarrou na falta de eficiência no ataque

O primeiro tempo da partida foi pouco movimentado, com as duas equipes mostrando dificuldades em chegar ao gol adversário. Apesar das tentativas, a etapa final seguiu o mesmo roteiro. O Vitória conseguiu ter a posse da bola, mas se mostrou pouco efetivo para balançar as redes do adversário.>