LEMBRA DELE?

Após 'fracassar' no Vitória, meia argentino é campeão e líder de assistências

Diego Torres deixou a Toca do Leão com quatro gols marcados

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 20:00

Diego Torres Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

Após passagem apagada pelo Vitória em 2023, o meia argentino Diego Torres deu a volta por cima no Brasil e se tornou campeão goiano com o Vila Nova no último domingo (30). O clube se sagrou campeão após vencer o Anápolis por 3x0 no jogo de volta. A ida havia terminado com uma derrota por 2x0.>

Diego Torres foi um dos grandes nomes dessa campanha, já que distribuiu quatro assistências e foi líder desse quesito no time e no campeonato. “Fico feliz em ter essa marca num título tão importante para o clube. A torcida do Vila Nova merecia muito essa taça e todos do elenco deram o máximo para vencer a competição”, disse.>

Diego Torres foi um dos reforços do Vila Nova para a temporada de 2025. No seu primeiro ano, o camisa 10 foi titular em 13 dos 17 jogos que o Tigre disputou no Campeonato Goiano. “Me preparei muito para que, desde o início do meu ciclo no clube, já causar um impacto positivo e auxiliar o Vila Nova nos seus objetivos. Um deles já foi atingido e espero que no resto da temporada a gente consiga manter o nível", concluiu o argentino.>