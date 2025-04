SERÁ QUE ACERTA?

Inteligências artificiais apostam em jogo disputado na partida entre Vitória x Defensa y Justicia

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 18:00

Vitória treinando no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo do Vitória na segunda rodada da Copa Sul-Americana de 2025.>

Pela primeira vez fora do Brasil na temporada, o Leão enfrenta o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, para tentar conquistar os primeiros três pontos na competição nacional. As duas inteligências artificiais entraram em consenso.>

Tanto o ChatGPT quanto o Meta IA arriscaram em um placar positivo para os argentinos, ambos com um gol de diferença. O ChatGPT ainda adicionou que o Vitória vai sair atrás no confronto, empatar no segundo tempo e voltar a ficar atrás após um erro da defesa.>