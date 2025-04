LEÃO NA SULA

Em busca de encerrar sequência negativa, Vitória enfrenta o Defensa y Justicia na Sul-Americana

Confronto contra os argentinos ocorre nesta quinta-feira (10), a partir das 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 05:30

Vitória volta a campo nesta quinta-feira (10), pela Sul-Americana Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quando duas equipes em crise se enfrentam, existem apenas dois cenários possíveis para o resultado desse confronto. Um dos clubes tem a oportunidade de “virar a chave” na oportunidade, ou ambos aumentarão a sequência sem um resultado positivo. Em meio a esse dilema, Vitória e Defensa y Justicia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (10), para dar respostas às suas torcidas. A bola rola às 19h.>

O clube rubro-negro não sabe o que é comemorar uma vitória desde o dia 19 de março, quando superou o Sport dentro de casa, por 1x0, na Copa do Nordeste. Desde então, o Leão disputou mais cinco partidas, com duas derrotas e três empates. Pressionado pela queda do desempenho da equipe, o técnico Thiago Carpini lamentou a má fase da equipe e escolheu a vitória como única forma de voltar aos trilhos na temporada.>

“É voltar a vencer. A gente assume a responsabilidade. Cada um assume um pouco mais. A gente passa por um momento de turbulência na temporada e precisa sair melhor que quando entrou. Estamos no mês quatro. É a maturidade que precisamos ter”, disse Carpini.>

Já o Defensa y Justicia entra em campo com um mês sem conseguir vencer. No último triunfo, a equipe comandada por Pablo de Muner ganhou por 1x0 do Estudiantes no Campeonato Argentino, onde ocupa a 9ª posição do grupo A. Os oito primeiros se classificam para a próxima fase. Caso o Vitória consiga vencer em solo argentino, o time verde e amarelo vai chegar a uma sequência de cinco jogos sem um resultado positivo, aumentando o recorde negativo estabelecido em 2025.>

“O jogo de Sul-Americana é difícil. Sei o que nós vamos encontrar lá. E a dificuldade de jogar uma competição internacional. Vai ser difícil jogar na Argentina. Precisamos ser uma equipe competitiva, inteligente”, complementou o treinador do Vitória.>

Para o confronto, o Leão pode ter apenas um desfalque em relação ao jogo do final de semana. Apesar de ser examinado e não ter lesão detectada, o meia Matheuzinho reclamou de dores ao fim do confronto contra o Flamengo e pode começar no banco de reservas.>