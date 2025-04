LEMBRA DELE?

Formado na base do Vitória, Elkeson anuncia aposentadoria aos 35 anos

Atacante se destacou no futebol chinês, onde representou a seleção do país e trocou o nome para "Ai Kesen"

"Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa trajetória. Aos meus familiares, que sempre me apoiaram incondicionalmente; aos meus treinadores, que me guiaram e acreditaram em meu potencial; aos meus companheiros de time, que se tornaram irmãos de jornada; e, é claro, aos torcedores, que com seu amor", escreveu Elkeson.>

Foram sete anos na base até Elkeson estrear pelo time profissional do Vitória em 2009, onde ficou até 2011, quando foi negociado com o Botafogo. Ao todo, foram 100 jogos disputados com a camisa rubro-negra, marcando 18 gols e contribuindo com cinco assistências pelo rubro-negro baiano.>