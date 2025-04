BUSCANDO A 1ª

Vitória nunca venceu uma partida na Argentina; veja retrospecto

Rubro-negro volta ao país para enfrentar o Defensa y Justicia, nesta quinta-feira (10)

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de abril de 2025 às 05:30

Vitória ainda não venceu jogando na Argentina Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Sem descanso após ser derrotado para o Flamengo dentro do Barradão, o Vitória tem outro compromisso pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (10). Ao contrário da estreia, o Leão viaja para fora do Brasil pela primeira vez na atual temporada. O destino será a Argentina, mais especificamente Florencio Varela, localizada na província de Buenos Aires. A missão do time contra o Defensa y Justicia é vencer pela primeira vez.>

O histórico internacional do Leão envolve equipes da Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Argentina. Contra os hermanos, o atual adversário na Sul-Americana será o segundo clube do país a entrar no caminho do clube rubro-negro. O primeiro confronto do Vitória contra um argentino aconteceu durante a extinta Copa Conmebol, no ano de 1997.>

Após eliminar o Sportivo Luqueño, do Paraguai, o Leão encarou o Lanús na fase seguinte. Dentro do Barradão, na partida de ida, os rubro-negros saíram na frente ao superar o rival por 1x0. Saulo foi o autor do gol. Treinados por Arturzinho, os jogadores viajaram à Argentina para tentar segurar a vantagem e avançar às semifinais.>

Como visitante, o Vitória ainda conseguiu marcar um gol com Chiquinho Pernambucano, mas Daniel Cravero, Oscar Ruggeri e Ariel López balançaram as redes para os argentinos, eliminando o Leão da competição internacional. Desde então, os torcedores rubro-negros não puderam mais prestigiar o time na Argentina. Até esta quinta-feira (10), a partir das 19h.>

Em crise mais uma vez na temporada, o Defensa y Justicia completou um mês sem conseguir um triunfo, já que não vence desde o dia 9 de março. Na ocasião, o time verde e amarelo ganhou por 1x0 do Estudiantes no Campeonato Argentino, onde ocupa a 9ª posição do grupo A. Os oito primeiros se classificam para a próxima fase.>