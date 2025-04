FORA CONTRA O GALO

Súmula relata motivo inusitado para expulsão de Carpini em jogo do Vitória; veja

Comandante do Leão ficou insatisfeito com a decisão da arbitragem

Na derrota para o Flamengo dentro de casa, o técnico do Vitória, Thiago Carpini, foi expulso no segundo tempo após extravasar na comemoração após o gol de Wellington Rato, que empatou o confronto, e chutar uma bola. Na súmula da partida, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (FIFA / RS) registrou que o comandante rubro-negro recebeu o cartão vermelho por "sair de sua área técnica após o gol de sua equipe e chutar a bola que estava sob o suporte multi bolas".>

Durante a entrevista coletiva, o comandante se mostrou insatisfeito com a decisão da arbitragem. "Se você depois buscar as imagens, eu saio correndo para os meus atletas. Tinha uma bola parada e eu chutei e até pegou no Osvaldo. Pedi desculpa na hora, mas jamais imaginei que pudesse ser passível de cartão vermelho. Talvez uma advertência, um amarelo. Se eu ainda tivesse ainda chutado a bola para dentro do campo ou em direção ao adversário. É difícil entender esses critérios", disse.>