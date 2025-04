FICOU NA BRONCA

'Difícil entender esses critérios', desabafa Carpini após ser expulso em comemoração

Cartão vermelho ocorreu após o gol marcado por Wellington Rato, para o Vitória, contra o Flamengo

Na derrota para o Flamengo dentro de casa, o técnico do Vitória, Thiago Carpini, foi expulso no segundo tempo após extravasar na comemoração após o gol de Wellington Rato, que empatou o confronto, e chutar uma bola. Durante a entrevista coletiva, o comandante se mostrou insatisfeito com a decisão da arbitragem.>