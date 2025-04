5 JOGOS SEM VENCER

Vitória esboça reação, mas é derrotado pelo Flamengo dentro do Barradão

Wellington Rato fez o gol do Leão, mas Arrascaeta e Bruno Henrique garantiram a vitória dos cariocas

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de abril de 2025 às 20:29

Vitória x Flamengo, no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No dia que marcou a estreia do novo uniforme rubro-negro e de homenagem para Leandro Domingues, o Vitória entrou em campo com a missão de conseguir seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. O objetivo, no entanto, ficou apenas no "quase", já que o Leão foi derrotado por 2x1 dentro do Barradão pelo Flamengo e chegou ao quinto jogo sem conseguir sair de campo com um resultado positivo.>

O primeiro tempo da partida foi pouco movimentado, com as duas equipes mostrando dificuldades em chegar ao gol adversário. Apesar das tentativas, a emoção ficou para a etapa final. Após erro na saída de bola do Leão, Arrascaeta mostrou qualidade e abriu o placar para os cariocas. A resposta dos mandantes veio com Wellington Rato, após chute de fora da área. No final, Bruno Henrique deu números finais ao confronto.>

O próximo compromisso do Vitória ocorre na próxima quinta-feira (10), quando vai à Argentina para enfrentar o Defensa y Justicia, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h.>

O JOGO

Após um minuto de silêncio em homenagem à Leandro Domingues, a partida começou com um roteiro esperado, mas pouco visto nas últimas partidas do Vitória. O Leão abdicou da posse de bola que marcou as exibições passadas da equipe e se fechou em um bloco baixo para explorar os contra-ataques.>

Em contrapartida à postura reativa dos donos da casa, o Flamengo teve o controle do jogo e buscou construir as jogadas com muitos toques e paciência. Foi assim que os cariocas levaram perigo ao gol de Lucas Arcanjo, primeiro com Gerson e depois com Cebolinha. >

O primeiro tempo do confronto foi como um quadro com pinceladas fortes em meio a um cenário de cores frias. Apesar da grande posse de bola, os cariocas tiveram chances de abrir o placar, mas pecaram na efetividade nas finalizações. Do outro lado, o Leão até conseguiu pegar jogadas em velocidade, mas sofreu do mesmo erro do rival. Quando a defesa não tirava, as escolhas erradas imperavam.>

Durante a primeira etapa, a estratégia de Thiago Carpini foi de segurar o ímpeto ofensivo do rival carioca e tentar sair pelas beiradas do campo. O comportamento explica a escolha pelos três volantes em campo e o posicionamento de Matheuzinho na ponta esquerda. Os baianos pesaram menos as jogadas pela direita, mas a dinâmica do outro lado do campo pouco funcionou, já que o camisa 30 não tem características de ponta e o lateral Jamerson pouco aprofundava.>

Na volta do intervalo, nenhuma substituição foi feita nas duas equipes. A principal mudança foi no comportamento das duas equipes, já que o Vitória passou a ter mais controle da posse de bola e mostrar uma movimentação mais parecida com as últimas aparições do time. A melhora na partida veio, mas não significou uma piora do Flamengo.>

Aos 17 minutos do segundo tempo, Janderson vacilou perto da área e perdeu a bola em uma área perigosa. Arrascaeta ficou com a posse e foi carregando até finalizar de bico dentro da área e vencer o goleiro Lucas Arcanjo. Após o gol marcado, os visitantes passaram a ter mais espaço para tabelar no campo de defesa do Vitória.>

A escolha de Thiago Carpini foi retirar os volantes do time, com exceção de Gabriel Baralhas, e colocar mais atacantes dentro de campo, o que gerou resultado. Em uma jogada pelo lado direito do campo, Erick recebeu e devolveu para Wellington Rato pelo meio. O camisa 10 finalizou forte de longe e contou com um desvio na marcação para empatar o confronto. Na comemoração, o técnico do Vitória se excedeu na comemoração e foi expulso.>

O jogo foi se encaminhando para o final e ainda teve tempo para o Flamengo aproveitar os espaços deixados pela marcação do Leão e voltar à frente. Aos 41 minutos, Michael recebeu na linha de fundo e cruzou para a área. A marcação não conseguiu cortar e Bruno Henrique apareceu livre para completar para o fundo das redes. Após o gol, não deu tempo para mais nada no Barradão.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro (2ª Rodada)>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Léo Pereira), Willian Oliveira (Wellington Rato) e Baralhas; Matheuzinho, Erick (Osvaldo) e Janderson (Fabri). Técnico: Thiago Carpini.>

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (Evertton Araújo) e De La Cruz (Gonzalo Plata); Arrascaeta (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Juninho (Michael). Técnico: Filipe Luís.

>

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão);>

Gols: Arrascaeta, aos 17, Wellington Rato, aos 31, e Bruno Henrique, aos 41 minutos do segundo tempo;>

Cartão vermelho: Thiago Carpini (Vitória);>

Público: 29.387 pagantes;>

Renda: R$ 1.117.870,00;>

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (Trio do Rio Grande do Sul);>