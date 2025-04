DEU RED?

Cartão amarelo em jogo do Vitória no Brasileirão gera alerta de manipulação

Atacante Ênio, do Juventude, recebeu a punição ainda no primeiro tempo da partida

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de abril de 2025 às 17:59

Vitória foi derrotado pelo Juventude fora de casa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Um cartão amarelo recebido pelo atacante Ênio, do Juventude, na partida contra o Vitória, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, gerou um alerta de manipulação em casas de apostas, que reportaram o caso ao Governo Federal e à CBF. O lance ocorreu no primeiro tempo da partida após o jogador reclamar de falta com a arbitragem. As informações foram divulgadas pelo ge. >

Protagonista do caso, o atacante Ênio foi afastado pelo Juventude da partida contra o Botafogo, sob alegação de que recebeu uma oferta de um clube do exterior. O atacante é um dos destaques do Juventude nesta temporada. >

Operadoras indicaram suspeitas sobre o lance por considerarem que houve um volume anormal de apostas no cartão amarelo de Ênio. De acordo com o ge, ao menos uma casa apontou que as apostas de que o atleta receberia uma advertência na partida superaram 10% do total apostado no jogo, quando normalmente apostas do tipo não sejam maiores do que 1% do total, e que qualquer coisa acima dos 3% já é tido como suspeito.>

Um relatório produzido pela Ibia (Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas), a que o ge teve acesso, afirma a suspeita relacionada ao cartão de Ênio. De acordo com os dados da Ibia, a operadora 1 relatou que 99% das apostas no mercado para receber um cartão foram para Ênio e apenas 1% para outros atletas. Já a operadora 2 contabilizou que as apostas dos usuários sob suspeita representaram 90% do total apostado na partida.>