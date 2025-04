ADEUS AO MAESTRO

Além do minuto de silêncio: saiba como o Vitória vai homenagear Leandro Domingues

Homenagem acontece neste domingo (6), durante a partida contra o Flamengo no Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de abril de 2025 às 17:03

Leandro Domingues será homenageado pelo Vitória contra o Flamengo Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória anunciou que homenagens para Leandro Domingues, ídolo do clube que morreu na última terça-feira (1º), serão realizadas na partida contra o Flamengo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre neste domingo (6), a partir das 18h30.>

Além de um minuto de silêncio respeitado antes da bola rolar, o atual camisa 30 do Vitória, Matheuzinho, entrará em campo com o nome de Leandro na camisa durante o primeiro tempo da partida. Além disso, todos atletas utilizarão uma faixa preta na manga do uniforme representando luto. No minuto 30, todo o Barradão será convocado a homenagear Leandro com um minuto de salva de palmas.>

Natural de Vitória da Conquista, Leandro Domingues iniciou a carreira profissional no rubro-negro baiano em 2001, mas foi a partir de 2004 que se firmou no elenco rubro-negro. Ele iniciou a carreira nas divisões de base do clube, em 1995. O meia passou por Cruzeiro, Fluminense, Portuguesa e times japoneses, como Kashiwa Reysol, Nagoya Grampus e Yokohama FC, mas o coração sempre o levou de volta ao Leão.>

Ao todo, foram três passagens pela Toca do Leão, sendo 13 temporadas no rubro-negro, sete como profissional. Independente do momento, sempre marcantes. 126 partidas na história do clube soteropolitano contaram com os passes e os gols marcados pelo atleta, que sempre foi reconhecido pelos torcedores rubro-negros pelo talento com a bola no pé.>