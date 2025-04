ADEUS, MAESTRO

Velório de Leandro Domingues acontece nesta quarta (2) no Jardim da Saudade

A cerimônia de sepultamento está marcada para às 16h30

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de abril de 2025 às 12:54

Velório de Leandro Domingues acontece no Jardim da Saudade Crédito: Divulgação/EC Vitória

O velório de Leandro Domingues, ídolo do Vitória que faleceu nesta terça-feira (1º), acontece na tarde desta quarta-feira (2), na capela C do Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A cerimônia de sepultamento está marcada para às 16h30. As informações foram divulgadas pelo irmão de Leandro, Kleiton Domingues.>

Leandro lutava contra um câncer de testículo, descoberto em 2022 e chegou a passar por transplante. O Vitória lamentou a partida do jogador através das redes sociais. "Leandro sempre foi um verdadeiro maestro em campo, demonstrando garra e paixão pelo clube. Seu legado de força, dedicação e exemplo de pessoa continuará a inspirar gerações", escreveu o clube.>

A Federação Baiana de Futebol (FBF) lamentou o falecimento do jogador e se solidarizou com o momento de dor e tristeza sentido por familiares e amigos. Um minuto de silêncio foi determinado como homenagem póstuma nos jogos entre Vitória x Flamengo, pela 2ª rodada da Série A, e na 2ª rodada do Baianão Sub-20.>

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decretou um minuto de silêncio em todos os jogos da rodada das Séries A e B do Campeonato Brasileiro neste final de semana. “Pude acompanhar os primeiros passos de Leandro Domingues. Ele é natural de minha cidade. Estou extremamente consternado com essa partida precoce. Que Deus conforte seus familiares, fãs e amigos. Leandro deixa um belo legado ao futebol, em especial aos torcedores do Vitória”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.>

Natural de Vitória da Conquista, Leandro Domingues iniciou a carreira profissional no rubro-negro baiano em 2001, mas foi a partir de 2004 que se firmou no elenco rubro-negro. Ele iniciou a carreira nas divisões de base do clube, em 1995. O meia passou por Cruzeiro, Fluminense, Portuguesa e times japoneses, como Kashiwa Reysol, Nagoya Grampus e Yokohama FC, mas o coração sempre o levou de volta ao Leão.>

Ao todo, foram três passagens pela Toca do Leão, sendo 13 temporadas no rubro-negro, sete como profissional. Independente do momento, sempre marcantes. 126 partidas na história do clube soteropolitano contaram com os passes e os gols marcados pelo atleta, que sempre foi reconhecido pelos torcedores rubro-negros pelo talento com a bola no pé.>