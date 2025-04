INÍCIO DIFÍCIL

Após gol, Wellington Rato desabafa sobre chegada ao Vitória: 'A cobrança é muito grande'

Jogador foi o responsável por empatar a partida antes do segundo gol dos cariocas

O Vitória perdeu para o Flamengo dentro de casa por 2x1 neste domingo (6), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Leão saiu atrás no placar e chegou a empatar com um chute de fora da área de Wellington Rato. Após o final da partida, o jogador confessou que desabafou em sua comemoração pelo momento que vive em seu início de passagem em Salvador.>