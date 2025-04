VOTE AGORA

Enquete: O que você achou da derrota do Vitória contra o Flamengo?

Leão até conseguiu empatar o jogo, mas saiu derrotado do Barradão contra os cariocas

No dia que marcou a estreia do novo uniforme rubro-negro e de homenagem para Leandro Domingues, o Vitória entrou em campo com a missão de conseguir seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. O objetivo, no entanto, ficou apenas no "quase", já que o Leão foi derrotado por 2x1 dentro do Barradão pelo Flamengo e chegou ao quinto jogo sem conseguir sair de campo com um resultado positivo.>