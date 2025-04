EM RECUPERAÇÃO

Jogador do São Paulo é internado com mesma doença que acometeu Osvaldo, do Vitória

Time paulista informou que o jogador seguirá internado para observação e tratamento nos próximos dias

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de abril de 2025 às 18:13

Luiz Gustavo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar Crédito: Reprodução/ TV Globo

O volante Luiz Gustavo, do São Paulo, está internado no Hospital Albert Einstein após ser diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar, mesma condição que acometeu Osvaldo, do Vitória, no ano passado. O jogador havia se queixado de dores na região torácica e foi encaminhado para exames de imagem que detectaram o problema. >

Em comunicado divulgado à imprensa, o São Paulo informou que Luiz Gustavo seguirá internado para observação e tratamento nos próximos dias, "até novas avaliações".>

Na temporada passada, Osvaldo chegou a ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, mas se sentiu mal e não foi utilizado. No retorno a Salvador, o jogador sofreu um quadro de tromboembolismo pulmonar.>

Por conta do problema, ele foi afastado das atividades e ficou fora da reta final da temporada. A previsão era a de que o atacante ficasse entre três e quatro meses sem realizar atividades físicas intensas.>

Por conta da idade, chegou-se a especular a aposentadoria do atleta, mas durante todo o período de recuperação Osvaldo manteve a rotina de treinos leves na Toca do Leão com a expectativa de voltar a jogar em 2025.>

Segundo explica o médico cardiologista Marcelo Vieira, o jogador teve um caso de tromboembolia pulmonar, que é quando um coágulo (trombo) se desprende e chega ao pulmão através da corrente sanguínea. Quando o coágulo se desprende, ele é chamado de êmbolo. >