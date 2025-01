RETORNO COLOSSAL

'Estava com saudade de viver isso', celebra Osvaldo após retorno aos gramados

Atacante voltou a jogar após quadro de tromboembolismo pulmonar

Gabriel Rodrigues

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 23:56

Osvaldo marcou mais um gol com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Um dos ídolos da história recente do Vitória, o atacante Osvaldo viveu uma noite de emoção. Nesta quarta-feira (15), ele voltou a atuar depois de mais de quatro meses longe dos gramados por conta de uma tromboembolismo pulmonar, e marcou um dos gols na goleada rubro-negra por 4x1 sobre a Juazeirense. Ao final da partida, Osvaldo comemorou o retorno.

"Glorifico a Deus por esse momento, depois de quatro meses, estava morrendo de saudade de viver isso aqui novamente, viver o vestiário, entrar em campo e dar o meu melhor. Agradeço a toda a equipe médica do Vitória, foi tudo muito rápido a equipe médica do Hospital Santa Izabel, minha pneumologista Rafaela Martins, minha angiologista Aldo Brasil, que também me deu todo suporte. Toda minha família, minha esposa, meus filhos. Glorifico a Deus, poder voltar, marcar e sair com a vitória. É sempre difícil jogar no campo da Juazeirense, mas agora é seguir na batalha que ainda tem muita coisa boa pela frente”, afirmou ele em entrevista à TVE.

Osvaldo havia disputado a última partida em setembro, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, em Goiânia, mas se sentiu mal e não foi utilizado. No retorno a Salvador, o jogador sofreu um quadro de tromboembolismo pulmonar.

Por conta do problema, ele foi afastado das atividades e ficou fora da reta final da temporada. A previsão era a de que o atacante ficasse entre três e quatro meses sem realizar atividades físicas intensas.

Por conta da idade, chegou-se a especular a aposentadoria do atleta, mas durante todo o período de recuperação Osvaldo manteve a rotina de treinos leves na Toca do Leão com a expectativa de voltar a jogar em 2025.