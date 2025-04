MERCADO DO LEÃO

Vitória ainda vai contratar mais jogadores? Saiba o que pode acontecer no final da janela

O técnico Thiago Carpini abriu a possibilidade para chegadas, mas revelou estar satisfeito com o elenco

O Vitória foi derrotado dentro de casa para o Flamengo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou a cinco partidas sem vencer. O momento ruim na temporada gera insatisfação da torcida, que se pergunta sobre a possibilidade da chegada de novos jogadores até o final da janela de transferências. Durante entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini desconversou, mas revelou estar satisfeito com o elenco.>

"Eu me sinto muito amparado [com o elenco]. Temos um discurso interno muito coeso, com objetivos bem traçados internamente. Tentamos tomar as melhores decisões sempre em prol da vitória e sempre em muita unidade, sem decisão única. Os erros são nossos e os acertos da mesma maneira. Não conseguimos todas as peças que tentamos, mas não faltou o empenho da diretoria para tentar trazer o que fosse melhor para o Vitória", complementou. >