EM BAIXA

Há cinco jogos sem vencer, ataque do Vitória falha em momento mais importante da temporada

Rubro-negro vê média de gols diminuir com início do Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de abril de 2025 às 16:24

Ataque do Vitória vê média de gols cair nos últimos oito jogos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Fazer gols é um fator de vital importância para os times chegarem a um resultado positivo em uma partida de futebol. Após a derrota para o Flamengo dentro do Barradão, o Vitória chegou à marca de cinco jogos sem vencer na temporada, pior sequência negativa do clube em 2025. Junto ao momento de oscilação, os números ofensivos do time pioraram em relação ao início da temporada. >

A únicas quatro derrotas do rubro-negro aconteceram nos últimos oito jogos, sendo duas pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro revés ocorreu justamente quando não podia. Dentro de casa, os baianos foram eliminados da Copa do Brasil pelo Náutico. Na partida seguinte, perdeu novamente por 2x0 na partida de ida do Campeonato Baiano.>

Com a chegada do Brasileirão, a expectativa do torcedor rubro-negro era de virar a chave no início da competição, o que não aconteceu. O Vitória foi superado na estreia pelo Juventude e pelo Flamengo, na 2ª rodada. Após o revés para os cariocas, o técnico Thiago Carpini lamentou o momento do clube da temporada, mas destacou que o time está trabalhando para reverter a má fase.>

“É seguir trabalhando com tranquilidade, buscando esse entendimento do nível da competição. Se precisa valorizar as oportunidades criadas contra esses adversários. É ter calma. Em momento algum a gente tem dúvida dos nossos objetivos. Esse histórico recente de cinco jogos [sem vencer] não estava no nosso contexto”, disse.>

Com o rendimento, o Vitória é a única equipe da Série A que ainda não pontuou na competição. Nesse mesmo recorte, os comandados de Thiago Carpini conseguiram marcar apenas cinco gols. No atual momento do ataque, o Leão precisa de 144 minutos, em média, para balançar as redes adversárias. O rubro-negro passou em branco apenas nos jogos contra Náutico, Bahia e Juventude.>

Nos 17 confrontos que antecederam a primeira derrota na temporada, o Vitória precisou apenas de 45 minutos para fazer um gol. 34 tentos foram anotados pela equipe no início do ano, com cinco jogos contendo ao menos três gols marcados. Vale considerar que todas essas partidas aconteceram no Baianão.>