INÍCIO COMPLICADO

Após derrota, Carpini faz alerta sobre Vitória na Série A: 'Vamos brigar pela permanência'

Rubro-negro foi derrotado pelo Flamengo na 2ª rodada do Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de abril de 2025 às 22:30

Vitória perdeu para o Flamengo dentro de casa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No dia que marcou a estreia do novo uniforme rubro-negro e de homenagem para Leandro Domingues, o Vitória entrou em campo com a missão de conseguir seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. O objetivo, no entanto, ficou apenas no "quase", já que o Leão foi derrotado por 2x1 dentro do Barradão pelo Flamengo e chegou ao quinto jogo sem conseguir sair de campo com um resultado positivo. Durante a entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini lamentou o resultado e deixou claro que o patamar do clube ainda é brigar contra o rebaixamento.>

Perguntado sobre o rendimento do time dentro de campo, o comandante rubro-negro elogiou a qualidade do adversário e avaliou o desempenho do Leão como positivo. "Nosso plano de jogo foi muito bem executado. Enfrentamos uma das três melhores equipes da atualidade, vai brigar pelo título. Temos que saber que fizemos um jogo competitivo. Só dessa maneira a gente teria chance de pontuar contra o Flamengo. Entendo a chateação do Flamengo. A proposta foi executada. Antes de tomar o gol a gente teve chance de virar. A insatisfação do torcedor a gente respeita", iniciou.>

Sem vencer desde o dia 19 de março, quando superou o Sport, o Vitória chegou ao quinto jogo seguido sem vencer na temporada, pior momento do clube em 2025. Para recuperar o bom momento no ano, o caminho para Carpini é apenas um, ganhar. "É voltar a vencer. A gente assume a responsabilidade. Cada um assume um pouco mais. A gente passa por um momento de turbulência na temporada e precisa sair melhor que quando entrou. Estamos no mês quatro, e o campeonato termina em dezembro. É a maturidade que precisamos ter", explica. >

"Seguir trabalhando com tranquilidade, buscando esse entendimento do nível da competição. Se precisa valorizar as oportunidades criadas contra esses adversários. É ter calma. Em momento algum a gente tem dúvida dos nossos objetivos. Esse histórico recente de cinco jogos [sem vencer] não estava no nosso contexto", complementa.>

O primeiro tempo da partida foi pouco movimentado, com as duas equipes mostrando dificuldades em chegar ao gol adversário. Apesar das tentativas, a emoção ficou para a etapa final. Após erro na saída de bola do Leão, Arrascaeta mostrou qualidade e abriu o placar para os cariocas. A resposta dos mandantes veio com Wellington Rato, após chute de fora da área. No final, Bruno Henrique deu números finais ao confronto.>

Para o treinador rubro-negro, é preciso entender que o clube entra na competição com o mesmo objetivo do ano anterior, fugir do rebaixamento após o fim das 38 rodadas. "A gente cria uma expectativa no segundo ano na Série A. Não vai ser muito diferente do primeiro. Nós vamos sofrer. Vamos brigar pela permanência. Não vamos ser campeões brasileiros. Vai ser muito difícil que conquiste uma Libertadores, isso está fora dos nossos planos", deu o recado.>

"Nós vamos sempre buscar o melhor para o Vitória, que é gigante. Mas temos que ser realistas. Essa insatisfação do torcedor...Acabou Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Agora é Flamengo, Palmeiras, Sul-Americana, jogos de nível alto. O primeiro objetivo de todos é a permanência", finalizou.>