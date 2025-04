ATÉ 2025

Oficial: Vitória anuncia patrocínio da Fatal Model para o feminino

Parceria com o site de anúncio de acompanhantes perdura desde 2022

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de abril de 2025 às 15:01

Time feminino do Vitória será patrocinado pela Fatal Model Crédito: Divulgação/ EC Vitória

O Vitória anunciou o patrocínio da empresa de acompanhantes Fatal Model para ser a patrocinadora master do clube no futebol feminino. O contrato é válido até o fim de 2025 e a empresa vai estampar sua logo na camisa do Leão. A informação foi divulgada pelo clube, através das redes sociais.>

O site de anúncio de acompanhantes já patrocina o Vitória desde 2022 e agora, após a renovação do acordo para 2025, um acordo está sendo encaminhado para ser o principal patrocinador da categoria feminina do clube baiano. O feminino do Leão disputa atualmente o Campeonato Baiano Feminino e a Série A2 do Brasileirão.>

“É com grande entusiasmo que anunciamos o patrocínio ao futebol feminino do EC Vitória. Nos últimos anos, tivemos uma experiência fantástica com o masculino e agora com as leoas rubro-negras não será diferente”, afirmou Nina Sag, diretora de Comunicação da Fatal Model.>