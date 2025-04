NOVIDADE

Vitória encaminha patrocínio da Fatal Model para o feminino

Parceria com o site de anúncio de acompanhantes perdura desde 2022

O Vitória encaminhou o patrocínio da empresa de acompanhantes Fatal Model para ser a patrocinadora master do clube no futebol feminino. O contrato é válido até o fim de 2025 e a empresa vai estampar sua logo na camisa do Leão. A informação foi divulgada por Gabrielle Gomes, jornalista do ge. >