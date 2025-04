RETORNO

Ex-Vitória vai jogar a segunda divisão goiana após perder 42 quilos

O ex-atacante do Vitória Walter foi anunciado pelo Tupy de Jussara para disputar a segunda divisão goiana em 2025. O anúncio do jogador de 35 anos ocorreu através das redes sociais do clube.>