Vitória empresta zagueiro Camutanga para clube da Série B

O defensor de 31 anos chegou ao Vitória em 2023 e foi um dos destaques na conquista do título da segunda divisão

O Vitória emprestou o zagueiro Camutanga para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Remo. O clube paraense anunciou a contratação na noite desta terça-feira, através das redes sociais. O defensor de 31 anos chegou ao Vitória em 2023 e foi um dos destaques na conquista do título da Série B daquele ano.>

Na toca do Leão, Camutanga também foi peça fundamental do título estadual conquistado em 2024, mesmo ano em que acabou sofrendo uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e ficou sem atuar até março de 2025. Foram 75 partidas disputadas com a camisa rubro-negra e seis gols marcados.>