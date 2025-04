FATALIDADE

Jogador peruano morre após choque com goleiro em partida de futebol; veja

Helar Gonzales Altamirano, de 21 anos, sofreu ruptura de uma artéria em sua cabeça

O jogador de futebol Helar Gonzales Altamirano, de 21 anos, morreu após se chocar contra o goleiro adversário durante a partida entre Real Titan Nc e Defensor Nueva Cajamarca, pela Copa Peru, no último domingo (6). A morte do jogador foi lamentada por clubes, familiares e pela federação peruana.>

Com 20 minutos para o fim da partida, Helar tentou alcançar lançamento e acabou levando a pior em disputa com o goleiro adversário. O jovem sofreu ruptura de uma artéria em sua cabeça, precisando ser atendido de imediato ainda em campo. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.>

Até a terça-feira (8), seu irmão, Eliceo, estava utilizando as redes sociais para pedir orações para o jogador. Mais tarde, no mesmo dia, ele veio a confirmar a morte. A Federação Peruana de Futebol prestou homenagem a Helar em meio a publicação com uma foto do jogador, que nunca chegou a ser convocado.>