GANHAM BEM?

Confira quem são os atletas mais bem pagos da Champions; veja ranking

Entre os atletas que disputam as quartas de final da competição, Robert Lewandowski é o jogador com o maior salário anual

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 06:00

Jude Bellingham e Vini Jr são algumas das estrelas do Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

As quartas de final da Champions League começou com a derrota do Real Madrid para o Arsenal na última terça-feira (8). Entre os atletas que ainda continuam na luta pelo troféu da competição, os salários recebidos pelos astros também se destacam na discussão sobre o espetáculo. >

Segundo dados do site Capology, especializado em finanças esportivas, o jogador com o maior salário bruto anual entre os que ainda disputam a competição é Robert Lewandowski, do Barcelona. O centroavante fatura € 33,3 milhões por ano, o equivalente a R$ 219,8 milhões na cotação atual.>

Logo atrás aparece Kylian Mbappé, do Real Madrid, com € 31,2 milhões (R$ 205,9 milhões). Vale lembrar que, com bônus e luvas contratuais, o francês ultrapassaria Lewandowski como o atleta mais bem remunerado da Champions.>

Maiores salários nas quartas da Champions