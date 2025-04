GANHA BEM?

Confira quanto ganha um analista de desempenho no futebol; veja valores

Cada empresa ou profissional independente faz valores tabelados em pacotes com preços variados

Os árbitros de futebol são essenciais para a qualidade do jogo dentro de campo. Fora dele, outra profissão importante par ao andamento do jogo são os analistas de desempenho individuais, responsáveis por identificar os pontos de melhoria de cada atleta e instruir o jogador. As informações foram divulgadas pelo ge.>