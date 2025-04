CAMINHO DO ESQUADRÃO

Com Bahia na disputa, saiba onde assistir ao sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil

Confrontos estão previstos para os dias 30 de abril e 21 de maio

Com o Bahia incluído na lista, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil vai acontecer nesta quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O sorteio irá definir os 16 confrontos desta etapa e seus mandos de campo. Os confrontos estão previstos para os dias 30 de abril e 21 de maio, respectivamente.>

As equipes serão divididas em dois potes. Segundo o ranking da CBF, as 16 melhores integram o Pote 1, enquanto os demais clubes entrarão no Pote 2. Os 12 times que se classificaram diretamente para esta etapa do torneio, como o Bahia juntam-se aos outros 20 clubes que conquistaram a vaga após triunfarem nas duas primeiras rodadas eliminatórias.

