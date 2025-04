UM PONTO

Em jogo sem inspiração, Vitória não sai do empate com o Defensa y Justicia

Rubro-negro teve chances de abrir o marcador, mas esbarrou na falta de eficiência no ataque

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 20:55

Vitória empatou fora de casa com o Defensa y Justicia Crédito: Divulgação/Conmebol

Seis partidas sem conseguir comemorar um resultado positivo. Em meio a um momento de crise na temporada, o Vitória foi à Argentina para enfrentar o Defensa y Justicia, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, e ampliou a sequência sem vencer após empatar sem gols com a equipe argentina. O Leão teve chances de abrir o marcador, mas esbarrou em uma noite de pouca inspiração ofensiva.>

O primeiro tempo da partida foi pouco movimentado, com as duas equipes mostrando dificuldades em chegar ao gol adversário. Apesar das tentativas, a etapa final seguiu o mesmo roteiro. O Vitória conseguiu ter a posse da bola, mas se mostrou pouco efetivo para balançar as redes do adversário.>

O próximo compromisso do Vitória ocorre no próximo domingo (13), quando vai à Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30.>

O JOGO>

Os minutos iniciais contaram com as duas equipes se reconhecendo dentro de campo. O Vitória abaixou o bloco e buscou sair em contra-ataques, principalmente pelo lado direito do campo. Sem a bola, o Leão conseguiu roubar bolas no campo de defesa do adversário no início da partida.>

O time argentino, por outro lado, buscou forçar um erro no lado esquerdo do Vitória. Com a posse, o Defesa y Justicia tentou construir o jogo a partir da linha defensiva, mas a marcação rubro-negra dificultou a missão. Assim, a solução foi tentar ligações diretas para o ataque.>

Com o decorrer do tempo, os visitantes passaram a ter o controle da posse, invertendo a lógica inicial do confronto. Apesar da tranquilidade em ter a bola, os comandados de Thiago Carpini mostraram em dificuldades em chegar ao último terço. A falta de criatividade ofensiva obrigou o time a tentar lançamentos para Carlinhos, que não teve sucesso em segurar a bola no ataque.>

A volta do intervalo ocorreu sem substituições nas duas equipes e sem modificações na forma de jogar. O Vitória continuou com a posse da bola, mas pecou na fase ofensiva. Defensivamente, os rubro-negros pouco sofreram. O problema começou no momento em que os argentinos esperavam o erro do visitante.>

Sem inspiração nas duas equipes, o jogo foi se tornando cada vez menos movimentado. O Leão até teve chances de abrir o placar, mas os homens de frente do clube rubro-negro não estavam em sua melhor noite. Os passes foram sendo desperdiçados e as jogadas contruídas pelo time pouco ofereciam perigo.>

O adversário, apesar de pior no confronto, conseguia aproveitar as faltas feitas pelo Vitória para levar algum perigo ao goleiro do Leão. No fim, em uma partida abaixo das duas equipes, o Vitória sai da Argentina em um contexto melhor, já que consegue somar um ponto na casa do adversário com a melhor colocação no ranking da Conmebol. Apesar do resultado, o rendimento da equipe de Carpini segue devendo.>

FICHA TÉCNICA

Defensa y Justicia 0 x 0 Vitória - Copa Sul-Americana (2ª Rodada)>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Willian Oliveira, Baralhas (Ricardo Ryller) e Matheuzinho (Fabri); Erick (Wellington Rato), Janderson (Gustavo Mosquito) e Carlinhos (Carlos Eduardo). Técnico: Thiago Carpini.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Cannavó, Lucas Ferreira, Kevin Balanta e Damián Pérez; Gutiérrez, César Pérez (Matías Miranda), Larralde (Gastón González) e Aaron Molinas (Matías Ramírez); Francisco González e Miritello (Abiel Osorio). Técnico: Pablo de Muner.>

Local: Estádio Norberto Tomaghello;>

Cartões amarelos: Gutiérrez (Defensa y Justicia); Zé Marcos (Vitória);>

Arbitragem: Augusto Menéndez, auxiliado por Michael Orue e José Castillo (Trio do Peru);>