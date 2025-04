CHUTÃO DA IA

Será que acertam? Veja os palpites do ChatGPT e Meta para a 4ª rodada do Brasileirão

Será que a Inteligência Artificial entende de futebol? Confira as 'previsões'

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2025 às 10:35

Troféu do Brasileirão Crédito: Joilson Marconne/CBF

A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro será iniciada nesta terça-feira (15), com o duelo entre Ceará e Vasco, no Castelão, e será finalizada na quinta (17), com a partida entre Cruzeiro e Bahia, no Mineirão. Antes do início da jornada, o CORREIO pediu para a Inteligência Artificial dar seu palpite de quais serão os placares dos dez duelos. >

Veja o que responderam o ChatGPT e a Meta AI (IA da Meta, empresa que detém o Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger):>

ChatGPT

Ceará 1x1 Vasco: equilíbrio entre a força defensiva do Ceará em casa e a compactação do Vasco.>

Botafogo 2x1 São Paulo: Botafogo aproveita o fator Nilton Santos e o São Paulo oscila fora de casa.>

Mirassol 0x2 Grêmio: Grêmio impõe maior qualidade técnica e busca recuperação longe de Porto Alegre.>

Sport 1x2 Red Bull Bragantino: Bragantino mantém intensidade ofensiva mesmo em Pernambuco.>

Corinthians 2x2 Fluminense: clássico aberto, com ambos aproveitando contra-ataques rápidos.>

Internacional 1x2 Palmeiras: Palmeiras mostra consistência tática e aproveita oportunidades.>

Santos 0x2 Atlético‑MG: Atlético forte no setor ofensivo e mais sólido defensivamente.>

Flamengo 3x0 Juventude: Flamengo com superioridade técnica e mando de campo.>

Vitória 0x1 Fortaleza: Fortaleza leva vantagem no ritmo e na experiência de Série A.>

Cruzeiro 2x1 Bahia: Cruzeiro melhor ajustado taticamente em casa, Bahia reage em bola parada.



Meta AI

Ceará 1x1 Vasco: o Ceará tem uma boa equipe em casa, mas o Vasco tem experiência em jogos importantes. Um empate parece provável. >

Botafogo 2x1 São Paulo: o Botafogo está em boa forma e joga em casa, o que pode ser um fator importante. O São Paulo é um time sólido, mas pode ter dificuldades em lidar com a pressão do Botafogo.>

Mirassol 0x2 Grêmio: o Grêmio é um time mais forte e experiente, e deve aproveitar a oportunidade para vencer fora de casa. O Mirassol pode ter dificuldades em conter o ataque do Grêmio.>

Sport 1x2 Red Bull Bragantino: o Red Bull Bragantino tem uma equipe bem montada e está em boa forma. O Sport pode ter dificuldades em lidar com a velocidade e habilidade do Bragantino.>

Corinthians 1x1 Fluminense: esse é um clássico importante, e ambos os times têm chances de vencer. Um empate parece provável, com ambos os times criando oportunidades de gol.>

Internacional 0x1 Palmeiras: o Palmeiras é um dos favoritos do campeonato e tem uma equipe muito forte. O Internacional pode ter dificuldades em lidar com a pressão do Palmeiras.>

Santos 1x2 Atlético-MG: o Atlético-MG é um time mais forte e experiente, e deve aproveitar a oportunidade para vencer. O Santos pode ter dificuldades em lidar com a defesa do Atlético-MG.>

Flamengo 3x0 Juventude: o Flamengo é um dos times mais fortes do campeonato e deve vencer com facilidade. O Juventude pode ter dificuldades em lidar com a pressão do Flamengo.>

Vitória 1x2 Fortaleza: o Fortaleza é um time em boa forma e deve aproveitar a oportunidade para vencer. O Vitória pode ter dificuldades em lidar com a velocidade e habilidade do Fortaleza.>