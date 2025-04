DESFALQUE

Thiago Silva se lesiona e não enfrenta o Vitória pelo Brasileirão

Tricolor das Laranjeiras encara o Leão no próximo domingo (20)

Segundo o clube, a contusão ocorreu durante a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, Thiago desfalcará a equipe das Laranjeiras em jogos importantes da Sul-Americana e do Brasileirão, incluindo o confronto contra o Vitória, no próximo domingo (20).>