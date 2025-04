EM EVOLUÇÃO

'Quero crescer com o Vitória', afirma lateral Jamerson após empate contra o Atlético-MG

Jogador começou entre os titulares do Leão no confronto contra o Galo

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de abril de 2025 às 18:15

Jamerson é o titular na lateral esquerda do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória ficou a frente do placar por duas vezes, mas no final conseguiu apenas um empate por 2x2 diante do Atlético-MG, neste domingo (13). Apesar da possibilidade de somar três pontos, o desempenho foi um indicativo da evolução do time e de alguns jogadores do elenco rubro-negro, como o lateral esquerdo Jamerson. O jogador celebrou a conquista da equipe e reafirmou o desejo de continuar evoluindo na equipe.>

É uma sensação especial poder ajudar o Vitória em um jogo desse peso. Sabíamos da dificuldade, mas também da nossa força coletiva. Saio feliz com o desempenho da equipe e com o meu papel dentro de campo Jamerson Lateral do Vitória

“Vestir essa camisa é um sonho que eu estou vivendo com intensidade. Cada jogo é uma nova chance de mostrar o quanto eu posso contribuir. E quero mais, quero crescer com o Vitória”, finalizou o jogador.>

Soteropolitano, Jamerson começou sua carreira no Marília-SP, estreando no profissional em 2018, e passou por Azuriz e Guarani no Brasil, além de defender Portimonense, Almerim e Sertanense em Portugal. Grande destaque do Guarani na Série B de 2022, o lateral chegou ao Coritiba em abril de 2023. Lá, foram 65 partidas disputadas, com dois gols e duas assistências pelo Coxa.>

No Leão, Jamerson chegou com a difícil missão de preencher o "buraco" deixado por Lucas Esteves, vendido ao Grêmio. Sem o titular da temporada passada, a disputa pela posição entre Jamerson e Hugo iniciou, com o ex-Botafogo atrás na briga. Nas últimas partidas, no entanto, o técnico Thiago Carpini optou pelo camisa 83.>