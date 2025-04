SONDADO

Thiago Carpini entra na lista do Santos para substituir técnico demitido

Segundo o jornalista Pedro Ramiro, treinador do Leão agrada à diretoria do clube paulista

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de abril de 2025 às 16:58

Thiago Carpini Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O técnico do Vitória Thiago Carpini entrou na lista de possíveis nomes para comandar o Santos no restante da temporada, substituindo o português Pedro Caixinha, demitido nesta segunda-feira (14). De acordo com o jornalista Pedro Ramiro, da Record, o nome do treinador agrada à diretoria do Santos.>

Informação: Thiago Carpini é um dos nomes que agradam à diretoria do Santos, com a iminente demissão de Pedro Caixinha. pic.twitter.com/3tVM5YVDTZ — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) April 14, 2025

Apesar do interesse no comandante do Vitória, o clube paulista ainda não oficializou uma posição para substituir o português. Enquanto não é abordado, Carpini continua à frente do Leão para recuperar o time no Campeonato Brasileiro depois de um início sem vencer.>