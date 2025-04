COMPARE OS PALPITES

Será que acertaram? Veja quantos placares o ChatGPT e a Meta acertaram na 3ª rodada do Brasileirão

Será que a Inteligência Artificial entende de futebol? Confira as 'previsões' e os resultados

A 3ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim na noite do domingo (13), com o empate em 2x2 do Atlético-MG e Vitória, no Mineirão. Antes do início da jornada, o CORREIO perguntou ao ChatGPT e à Meta AI (IA da Meta, empresa que detém o Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger) quais seriam os resultados dos dez jogos do fim de semana. Após o encerramento, viemos aqui conferir se a Inteligência Artificial entende mesmo de futebol.>